Нарушения бюджета на 50 млрд руб выявили специалисты Счетной палаты РФ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата в этом году провела 169 проверок и выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сразу скажу, что мы 169 проверок всего провели. Половина из них связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств, - сказал Кудрин. - Около 50 млрд рублей - это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок".

Кудрин также добавил, что в 2020 году ведомство планирует провести несколько проверок, которые связаны с оценкой и анализом выплат врачам материальной помощи по работе с заболевшими коронавирусом.