Нарушения бюджета на 50 млрд руб выявили специалисты Счетной палаты РФ
19:45 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата в этом году провела 169 проверок и выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сразу скажу, что мы 169 проверок всего провели. Половина из них связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств, - сказал Кудрин. - Около 50 млрд рублей - это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок".
Кудрин также добавил, что в 2020 году ведомство планирует провести несколько проверок, которые связаны с оценкой и анализом выплат врачам материальной помощи по работе с заболевшими коронавирусом.
НОВОСТИ
- 20:05 19.08.2020
- Роман Головченко остался на посту премьер-министра Белоруссии
- 20:00 19.08.2020
- Минобороны Белоруссии наращивает силы на гродненском направлении
- 19:30 19.08.2020
- Премьер Греции заметил, что в политике ЕС разные подходы к Белоруссии и Турции
- 19:25 19.08.2020
- Меньше половины министерств в РФ отвечают на законные запросы СМИ и граждан - СП
- 19:03 19.08.2020
- Реформу ВОЗ хотят предложить Франция и Германия
- 18:45 19.08.2020
- Планы газификации за последние три года исполнены лишь на 15% - Кудрин
- 18:15 19.08.2020
- В Роскосмосе прокомментировали появление "НЛО Вагнера"
- 17:59 19.08.2020
- Владимир Ефимов: Инвестиции в ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличились на 23%
- 17:40 19.08.2020
- Мутко анонсировал создание федеральной платформы по аренде жилья
- 17:12 19.08.2020
- Возможное вмешательство в события в Белоруссии сильно осложнило бы ситуацию - Меркель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать