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Минобороны Белоруссии наращивает силы на гродненском направлении

20:00 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО. Об этом в среду сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

"В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении; оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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