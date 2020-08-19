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НОВОСТИ

Роман Головченко остался на посту премьер-министра Белоруссии

20:05 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром страны. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Свои посты во вновь назначенном правительстве сохранили все члены предыдущего кабинета, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, глава МВД Юрий Караев, глава Минобороны Виктор Хренин.

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