Роман Головченко остался на посту премьер-министра Белоруссии

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром страны. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Свои посты во вновь назначенном правительстве сохранили все члены предыдущего кабинета, в том числе министр иностранных дел Владимир Макей, глава МВД Юрий Караев, глава Минобороны Виктор Хренин.