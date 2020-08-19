На площади Независимости в Минске проходит митинг протеста
21:10 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько тысяч человек проводят митинг на площади Независимости в Минске, куда ранее переместились участники акции протеста у здания МВД Белоруссии. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
В числе собравшихся много молодежи. На площади работает "свободный микрофон", и периодически кто-то из участников митинга высказывается с критикой действующей власти. Выступающие говорят о неприемлемости насилия на улицах, участники акции скандируют лозунги в поддержку бастующих рабочих и против руководства страны, зажигают фонарики в телефонах.
Сотрудников правоохранительных органов на площади нет, за исключением охраны Дома правительства. Собравшимся в проведении акции никто не препятствует. К настоящему моменту собравшиеся постепенно начали расходиться.
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