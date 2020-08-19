Месторождения природного газа, возможно, нашла в Черном море Турция
22:14 19.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкое буровое судно "Фатих" могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом утверждает в среду телеканал "Хабер тюрк".
"Фатих" проводит геологоразведочные работы в Черном море с 20 июля на участке "Дунай-1", который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. По данным турецкого канала, судно могло обнаружить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Кыркларели. Между тем в прошлом первое турецкое сейсмическое судно "Барбарос Хайреттин Паша" провело разведочные работы в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.
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