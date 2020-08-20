Самолет Томск-Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

07:14 Источник: Интерфакс

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсетях.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление", - говорится в сообщении.

Ярмыш добавила, что оппозиционера везут в больницу.