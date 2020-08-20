Самолет Томск-Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера
07:14 20.08.2020 Источник: Интерфакс
Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в соцсетях.
"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление", - говорится в сообщении.
Ярмыш добавила, что оппозиционера везут в больницу.Как сообщает Newsru.co.il, примерно через час после первой публикации Кира Ярмыш опубликовала такое сообщение: "Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию".
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