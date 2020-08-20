Губернатор Приморья поручил начинать учебный год в регионе с двух-трех уроков в день

07:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба поручил начинать учебный год в регионе с двух-трех уроков в день, постепенно увеличивая учебную нагрузку. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"С учетом того, что наши дети несколько месяцев находились на каникулах, не надо перегружать их сразу. Начинайте по два-три урока в день, постепенно наращивая учебную программу", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Глава региона также заявил, что недопустимо снимать какие-либо ограничения и отменять масочный режим перед началом учебного года.