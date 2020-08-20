Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19
07:35 20.08.2020 Источник: Lenta.ru
Противопоказания к вакцинации от коронавируса будут схожи с ограничениями, существующими для других препаратов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Так, делать прививку не будут россиянам с повышенной температурой тела, а также тем, кто незадолго до прихода в медкабинет употреблял алкоголь. «Вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — пояснил эксперт.
Кроме того, он посоветовал гражданам задавать интересующие вопросы врачам и проверять условия хранения препарата. «Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц», — пояснил Жемчугов, добавив, что прививку должен делать врач, а не медсестра.
Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.
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