США "привлекут к ответственности" страны, которые будут препятствовать санкциям против Ирана - Помпео

07:45 Источник: Интерфакс

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон намерен привлекать к ответственности все страны, которые будут создавать преграды на пути восстановления СБ ООН санкций против Ирана.

"Абсолютно точно", - сказал он в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос ведущего, будут ли введены санкции против России и Китая, если они будут мешать этом процессу.

Помпео добавил: "Если мы увидим, что создаются препятствия на пути восстановления санкций, к ответственности будет привлекаться любая страна".

При этом он, комментируя провал в СБ ООН резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, выразил сожаление, что США не поддержали европейские партнеры, которые, по его словам, "приватно хотели" бы продлить запрет на поставки Тегерану оружия, но связаны выполнением условий соглашения по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД).