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НОВОСТИ

Гуманитарная группа не продвинулась ни по одному вопросу из-за действий Киева - ЛНР

07:52 20.08.2020

Участники гуманитарной подгруппы Контактной группы не продвинулись ни по одному вопросу повестки из-за постановления Верховной Рады, которым "перечеркивается вообще смысл Минских соглашений". Об этом по итогам состоявшихся видеоконференций Контактной группы и ее профильных подгрупп ЛИЦ заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

"По результатам работы гуманитарной группы, к сожалению, с украинской стороной мы не смогли продвинуться ни в одном вопросе", - сказала она.

Кобцева пояснила, что "камнем преткновения стало постановление Верховной Рады о проведении очередных местных выборов, принятое в июле текущего года".

"Потому что в этом постановлении Верховной Рады пунктом 4 перечеркивается вообще смысл Минских соглашений", - подчеркнула представитель Республики.

ЛуганскИнформЦентр

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