0
0
82
НОВОСТИ

Смартфоны научили определять степень алкогольного опьянения

08:10 20.08.2020 Источник: MIGnews

Смартфон научили определять по походке, употреблял ли человек алкоголь. Определять то, что человек выпил чрезмерное количество алкоголя, можно будет при помощи обычного смартфона.Гаджет будет выполнять поставленную перед ним задачу путем отслеживания походки пользователя.

Ученые научились в режиме реального времени отслеживать информацию об уровне алкогольного опьянения. Это поможет более эффективно предотвращать случаи вождения машины в пьяном вине, защитит человека от потребления чрезмерного количества этой жидкости, и снизит в результате этого количество травм и смертей.

Один из руководителей исследования - Брайан Суффолетто, работающий на данный момент в отделении неотложной медицины при Медицинской школе Стэнфордского университета, отметил, что современный человек все время носит с собой смартфон, который является мощным датчиком. Задача ученых – научиться правильно его использовать.

В эксперименте приняли участие 22 человека.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:31 20.08.2020
Камалу Харрис утвердили кандидатом в вице-президенты США от демократов
0
39
08:20 20.08.2020
Жертвами COVID-19 в мире стали более 795 тысяч человек
0
65
08:05 20.08.2020
В Белоруссии назвали сроки инаугурации Лукашенко
0
100
07:52 20.08.2020
Гуманитарная группа не продвинулась ни по одному вопросу из-за действий Киева - ЛНР
0
114
07:45 20.08.2020
США "привлекут к ответственности" страны, которые будут препятствовать санкциям против Ирана - Помпео
0
131
07:35 20.08.2020
Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19
0
137
07:24 20.08.2020
Губернатор Приморья поручил начинать учебный год в регионе с двух-трех уроков в день
0
130
07:14 20.08.2020
Самолет Томск-Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера
0
213
07:08 20.08.2020
Сообщения о "минировании" судов и банков поступили в учреждения Новосибирской области
0
142
07:00 20.08.2020
Глава Хабаровского края Дегтярев обсудил с представителями партий проблемы региона
0
175

Возврат к списку