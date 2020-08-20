Смартфоны научили определять степень алкогольного опьянения
08:10 20.08.2020 Источник: MIGnews
Смартфон научили определять по походке, употреблял ли человек алкоголь. Определять то, что человек выпил чрезмерное количество алкоголя, можно будет при помощи обычного смартфона.Гаджет будет выполнять поставленную перед ним задачу путем отслеживания походки пользователя.
Ученые научились в режиме реального времени отслеживать информацию об уровне алкогольного опьянения. Это поможет более эффективно предотвращать случаи вождения машины в пьяном вине, защитит человека от потребления чрезмерного количества этой жидкости, и снизит в результате этого количество травм и смертей.
Один из руководителей исследования - Брайан Суффолетто, работающий на данный момент в отделении неотложной медицины при Медицинской школе Стэнфордского университета, отметил, что современный человек все время носит с собой смартфон, который является мощным датчиком. Задача ученых – научиться правильно его использовать.
В эксперименте приняли участие 22 человека.
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