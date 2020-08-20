Камалу Харрис утвердили кандидатом в вице-президенты США от демократов

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Сенатор от Калифорнии Камала Харрис официально утверждена кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте партии.

В свою очередь, Харрис отметила, что с честью принимает это назначение.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что с нетерпением ждёт дебатов с Харрис, которые состоятся 7 октября. RT