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Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу

08:44 20.08.2020 Источник: Газета.Ru

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама сравнил президентство Дональда Трампа с реалити-шоу. Фрагмент выступления Обамы опубликован на сайте Национального съезда Демократической партии США, который в настоящее время проходит в Милуоки, штат Висконсин.

Обама впервые обрушился с жесткой критикой на своего преемника, нарушив таким образом обещание не переходить на личности, данное в 2016 году.

По словам бывшего главы государства, Трамп не проявил интереса к работе на нынешнем посту, и не использовал силу своих полномочий, чтобы помочь кому-нибудь, кроме него самого и его друзей. По мнению Обамы, Трамп воспринимает свое президентство как «реалити-шоу, которым можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет».

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