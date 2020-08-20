Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу
08:44 20.08.2020 Источник: Газета.Ru
Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама сравнил президентство Дональда Трампа с реалити-шоу. Фрагмент выступления Обамы опубликован на сайте Национального съезда Демократической партии США, который в настоящее время проходит в Милуоки, штат Висконсин.
Обама впервые обрушился с жесткой критикой на своего преемника, нарушив таким образом обещание не переходить на личности, данное в 2016 году.
По словам бывшего главы государства, Трамп не проявил интереса к работе на нынешнем посту, и не использовал силу своих полномочий, чтобы помочь кому-нибудь, кроме него самого и его друзей. По мнению Обамы, Трамп воспринимает свое президентство как «реалити-шоу, которым можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет».
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