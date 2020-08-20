Стороны переговоров по Донбассу согласовали новые участки разведения сил
08:52 20.08.2020
19 августа состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, которое проходило в формате видеоконференции. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
В ходе заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.
В Киеве с такой оценкой ситуации согласны — в сообщении подчеркивается, что на протяжении 24 дней в Донбассе нет жертв среди украинских военнослужащих.
По информации пресс-службы, украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности. В рамках данного соглашения будут определены 20 наиболее опасных участков, которые следует разминировать в первую очередь.
Также стороны пришли к соглашению по организации новых участков, где следует произвести разведение конфликтующих сил.ИА EADaily
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