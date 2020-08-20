Данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 августа
09:00 20.08.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 20 августа превысило 22,3 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации проекта, за все время в мире были заражены 22 328 069 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 268 тысяч. За весь период пандемии скончались 786 303 заболевших, 14,26 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,59 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,46 миллиона человек), Индия (2,77 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (937,3 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (596 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 173 145 человек. В Бразилии число умерших превысило отметку в 111 тысяч, в Индии — 52 тысячи человек. Lenta.Ru
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