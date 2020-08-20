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Навальный находится в тяжелом состоянии - главврач омской больницы

09:05 20.08.2020 Источник: РБК

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву, находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда из аэропорта был доставлен политик, Александр Мураховский.

«В тяжелом состоянии находится», — сказал он (цитата по ТАСС). Других подробностей врач не сообщил.

В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили РБК, что Навальный по-прежнему находится в реанимации. 

О том, что Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Самолет экстренно сел в Омске. У Навального токсическое отравление, он потерял сознание, написала Ярмыш.

По ее мнению, Навального могли отравить каким-то веществом, подмешанным в чай. 

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