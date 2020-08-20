МИД Литвы внес Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну

09:20 Источник: Эхо Москвы

МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Как отмечает агентство Delfi, вместе с президентом Белоруссии в «черном списке» еще 31 белорусский функционер из числа тех, кого власти Литвы считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и неоправданному применению силы к протестующим. Для вступления в силу список должно будет утвердить МВД Литвы. Эхо Москвы