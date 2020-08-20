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МИД Литвы внес Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну

09:20 20.08.2020 Источник: Эхо Москвы

МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Как отмечает агентство Delfi, вместе с президентом Белоруссии в «черном списке» еще 31 белорусский функционер из числа тех, кого власти Литвы считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и неоправданному применению силы к протестующим. Для вступления в силу список должно будет утвердить МВД Литвы.  Эхо Москвы

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