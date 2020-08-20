Самым богатым российским силовиком оказался замглавы МВД
09:32 20.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД Виталий Шулика. Как следует из его декларации, в 2019 году он заработал почти 27 млн руб. Среди глав ведомств лидером оказался директор ФСБ Александр Бортников—13,6 млн. За ним следуют министр внутренних дел Владимир Колокольцев с 13-тью млн руб. и глава ФСО Дмитрий Кочнев — 12,7 млн. Председатель СК Александр Бастрыкин задекларировал 12,5 млн руб. Эхо Москвы
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