Зона паводка в Амурской области увеличивается

10:00 Источник: Эхо Москвы

В Амурской области увеличивается зона паводка. По данным МЧС, за сутки в нее попали еще 100 подворий. В общей сложности, подтопленными остаются около 40 населенных пунктов.

Сложная ситуация сохраняется в области из-за сильных ливней. Эхо Москвы