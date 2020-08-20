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НОВОСТИ

Зона паводка в Амурской области увеличивается

10:00 20.08.2020 Источник: Эхо Москвы

В Амурской области увеличивается зона паводка. По данным МЧС, за сутки в нее попали еще 100 подворий. В общей сложности, подтопленными остаются около 40 населенных пунктов.

Сложная ситуация сохраняется в области из-за сильных ливней.  Эхо Москвы

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