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Будут изучены записи с камер наблюдения в кофейне томского аэропорта, где мог отравиться Навальный

10:05 20.08.2020 Источник: Интерфакс

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. "Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" директор и владелец кофейни.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в процессе полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания в реанимации", - добавила Кира Ярмыш.

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