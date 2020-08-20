Рекордные заимствования государства за 15 лет предсказала Счетная палата

10:20 Источник: РБК

Объем привлечения внутренних госзаимствований в 2020 году может достичь 4,1 трлн руб., что будет максимальным объемом за 15 лет, следует из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие (есть у РБК). В январе–июне Минфин разместил госбумаги только на 1,6 трлн руб., то есть для выполнения годового плана ему нужно нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) во второй половине года.

Без столь значительных госзаймов правительству не удастся покрыть дефицит федерального бюджета, который в этом году может достичь 5% ВВП (около 5 трлн руб.). В первом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 955 млрд руб., говорится в отчете Счетной палаты.