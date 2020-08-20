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НОВОСТИ

Румынский певец попал под поезд во время прямого эфира

10:32 20.08.2020 Источник: Газета.Ru

Автомобиль румынского певца Тави Пустиу столкнулся с поездом, когда исполнитель был за рулем и вел прямой эфир в Instagram, передает Daily Star.

На кадрах Пустиу слушает музыку и с улыбкой смотрит на жену, которая едет с ним в автомобиле. В какой-то момент выражение его лица резко меняется, он начинает кричать.

По данным издания, автомобиль попал под поезд. В результате столкновение 29-летний Пустиу погиб на месте, а его 24-летняя супруга получила многочисленные травмы и была госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как критическое.

Сотрудники полиции назвали причиной аварии несоблюдение правил дорожного движения на железнодорожном переезде.

Отмечается, что за месяц до происшествия музыкант оставил на своей странице в Facebook запись: «Однажды неправильный поезд доставит тебя в нужное место».  Газета.Ru

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