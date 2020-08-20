Более 80% от всех заразившихся коронавирусом в России уже выздоровели - данные оперштаба
11:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 4 785, общее число заразившихся достигло 942 106. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост уже пятый день составляет 0,5%.
Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 090, всего уже вылечились 755 513 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,2% от общего числа заразившихся в РФ.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 110 против 117 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 099 пациентов. Доля умерших составляет 1,71% от общего числа заразившихся в РФ.
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