0
0
91
НОВОСТИ

Навальный находится в коме, заявила его пресс-секретарь

11:05 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный, госпитализированный в четверг утром в Омске, находится в коме, заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. "Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала она в "Твиттере".

Ранее стало известно, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за отравления Навального. По словам Ярмыш, блогер с утра пил только чай.

Главврач омской больницы, куда доставили Навального, подтвердил ТАСС, что тот находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 20.08.2020
Все виновные в развале СССР обязательно предстанут перед судом - Жириновский
0
38
11:20 20.08.2020
Украинские спецслужбы готовили несколько похищений и убийств россиян - ФСБ
0
64
11:00 20.08.2020
Более 80% от всех заразившихся коронавирусом в России уже выздоровели - данные оперштаба
0
98
10:32 20.08.2020
Румынский певец попал под поезд во время прямого эфира
0
140
10:20 20.08.2020
Рекордные заимствования государства за 15 лет предсказала Счетная палата
0
180
10:05 20.08.2020
Будут изучены записи с камер наблюдения в кофейне томского аэропорта, где мог отравиться Навальный
0
212
10:00 20.08.2020
Зона паводка в Амурской области увеличивается
0
153
09:48 20.08.2020
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата МГД Шереметьева
0
178
09:32 20.08.2020
Самым богатым российским силовиком оказался замглавы МВД
0
208
09:20 20.08.2020
МИД Литвы внес Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну
0
210

Возврат к списку