Украинские спецслужбы готовили несколько похищений и убийств россиян - ФСБ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские спецслужбы привлекали группу задержанных за похищение лидера народного ополчения Донбасса к подготовке еще нескольких похищений и убийств россиян. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России, - сообщили в ЦОС. - По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР".