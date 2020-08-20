Украинские спецслужбы готовили несколько похищений и убийств россиян - ФСБ
11:20 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские спецслужбы привлекали группу задержанных за похищение лидера народного ополчения Донбасса к подготовке еще нескольких похищений и убийств россиян. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России, - сообщили в ЦОС. - По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР".
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