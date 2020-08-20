Иран представил новые баллистическую и крылатую ракеты - ТВ
12:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала в четверг телерадиовещательная корпорация ИРИБ.
Речь идет о баллистической ракете класса "земля - земля", которая получила название "Хадж Касем" в честь убитого американскими военными в январе генерала Касема Сулеймани.
Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета "Абу Махди", названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани.
Президент Ирана Хасан Роухани назвал важной новость об испытании новых ракет. "Мы должны сдерживать [врага] на суше и на море с помощью ракет", - отметил он.
Иран с 1990-х годов занимается развитием собственной ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры об ограничении своей ракетной отрасли, мотивируя это тем, что его соперники в регионе также приняли на вооружение ракеты аналогичного класса.
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