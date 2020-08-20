Правоохранительные органы пока не рассматривают версию умышленного отравления Навального

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Версия об умышленном отравлении блогера Алексея Навального пока не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам", - сказал собеседник агентства.