Правоохранительные органы пока не рассматривают версию умышленного отравления Навального
12:05 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Версия об умышленном отравлении блогера Алексея Навального пока не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам", - сказал собеседник агентства.
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