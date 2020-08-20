Белоруссия переживает процессы, подобные путчу 1991 года - госсекретарь Совбеза
13:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия переживает процессы, подобные августовскому путчу 1991 года, когда была предпринята попытка госпереворота. Соответствующее сообщение разместил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков на своей странице в "Фейсбуке".
"29 лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как августовский путч, антиконституционные действия самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы, - отметил он. - Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси".
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