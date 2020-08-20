Екатеринбургская епархия заявила о запугивании насельниц Среднеуральского монастыря
13:05 20.08.2020 Источник: Интерфакс
В Екатеринбургской епархии считают, что указ митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о переводе насельниц захваченного Среднеуральского монастыря в другие обители, изданный накануне, доводится до верующих в искаженном виде.
"До них (монахинь - ИФ) надо сначала довести этот указ в неискаженном виде. Мы (...) догадываемся, в каком виде сейчас эта информация до них (...) доводится, это просто страшно. Там (в Среднеуральском монастыре - ИФ) пока еще переваривают этот указ и, к сожалению, наверняка дальше будут продолжать стращать сестер. (...) Мы очень аккуратно, но тем не менее вынуждены проговаривать о том, что сестер нужно избавить от этого тлетворного влияния", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе епархии в четверг.
Также собеседник агентства отметил, что в епархию поступают звонки от родственников насельниц с просьбой о помощи.
"Звонят родственники тех монахинь, которые пребывают в монастыре, - не могут их уговорить оттуда выйти, потому что они (монахини - ИФ) настолько запуганы, что весь мир вокруг злобный, что пришел антихрист (...) и спасение сейчас только под крылом отца Сергия", - сказал представитель епархии.
Накануне был издан указ митрополита Кирилла о переводе насельниц женского монастыря в другие женские обители Свердловской области. Согласно документу, послушницы и сестры Среднеуральского монастыря переведены в Александро-Невский Ново-Тихвинский (Екатеринбург), Свято-Покровский (Верхотурье), Боголюбский (Сарсы Вторые Красноуфимского района), Елисаветинско-Феодоровский (Алапаевск), Свято-Николаевский (Туринск), Скорбященский (Нижний Тагил), Свято-Пантелеимоновский (Краснотурьинск) женский монастыри.
Однако для того, чтобы насельницы оказались в других монастырях, "нужно время", считают в епархии.
"Когда они действительно поймут, как на самом деле (...) они должны, естественно, выполнить этот указ правящего архиерея и своей настоятельницы. Насельниц стареньких, немощных, больных специально определили в Ново-Тихвинский монастырь, где самая мощная материальная база, где есть возможности ухода за ними", - сказали агентству в пресс-службе епархии.
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