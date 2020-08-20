Минобрнауки РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки не планирует переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Перенос начала 2020-2021 учебного года на более поздний срок не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации", - говорится в сообщении.