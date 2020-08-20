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Харрис заявила, что высокая смертность цветного населения США от COVID-19 вызвана расизмом

14:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в вице- президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступила с мнением о том, что структурный расизм в стране стал причиной высокой смертности от COVID-19 среди национальных меньшинств. Такое заявление она сделала, выступая в среду с речью на Национальном съезде демократов в Милуоки (штат Висконсин).

"Наш народ скорбит", - указала Харрис, в очередной раз отметив, что, по ее мнению, неудачная политика нынешнего резидента Дональда Трампа "привела к смертям и утере средств к существованию" в США в условиях пандемии нового коронавируса. "Этот вирус затрагивает всех нас, но нужно посмотреть правде в глаза - его опасность не распространяется на всех в равной степени. Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают от него в непропорционально больших количествах", - подчеркнула политик.

"Это не совпадение. Это следствие структурного расизма", - констатировала Харрис, которая стала первой в истории США женщиной, не являющейся представительницей белого населения, баллотирующейся на пост вице-президента.

Ранее в среду Демократическая партия утвердила Харрис кандидатом в вице-президенты страны на ноябрьских выборах. Председатель съезда и конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон констатировал, что альтернатив ее кандидатуре нет. "Я объявляю, что Камала Харрис выбрана кандидатом от демократов в вице-президенты", - заявил он.

Джозеф Байден, утвержденный во вторник кандидатом в президенты США от демократов, 11 августа заявил, что выбрал Харрис своей напарницей в предвыборной гонке. Она ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года Харрис объявила о выходе из гонки. Позже сенатор выступила в поддержку Байдена.

Сенатор не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников предвыборной борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки.

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