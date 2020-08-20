В изоляторе в Белоруссии остается один россиянин - посольство РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один гражданин России остается в изоляторе в Белоруссии, в ближайшее время он будет освобожден. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс- секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

"Сотрудниками посольства проведена работа по всем поступившим обращениям родственников, все выпущены из изоляторов, кроме одного гражданина России, дипломаты в курсе о его местонахождении, в ближайшее время он будет также выпущен", - сказал представитель посольства.