В больнице Омска, где в реанимации находится Алексей Навальный, работают силовики разных ведомств

14:32 Источник: Эхо Москвы

Заместитель главного врача омской больницы, где находится в реанимации Алексей Навальный, говорит, что его состояние стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики исключили повреждения травматического характера. Уже получены результаты многих анализов. Точный диагноз может появиться ближе к вечеру.



Самолет, на борту которого находился Навальный, из-за ухудшения его состояния был вынужден совершить экстренную посадку в Омске. Некоторые подробности «Эху» рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Житель Томска, откуда летел Навальный, Павел Лебедев, стал очевидцем того, что происходило в Томском аэропорту и перед тем, как у политика появились симптомы отравления.

Издание Омск-Онлайн, ссылаясь на предварительные данные утверждает, что в организме Навального обнаружили оксибутират натрия, это лекарство, которое используют в неврологии и при общей анестезии . Источники Интерфакса, в свою очередь сообщают о том, что в организме политика нашли психодислептик – это вещество, способное вызывать галлюцинации.

Лечащий врач политика, Анастасия Васильева считает, что его могли отравить неким химическим веществом. Полиция проводит проверку по факту возможного отравления Алексея Навального в аэропорту Томска. Впрочем, источники в МВД говорят, что не рассматривают эту версию.

В первой больнице Омска, где в реанимации находится Алексей Навальный, работают силовики разных ведомств. Полицейские, сотрудники ФСБ, а также Росгвардия. Сотрудники спецслужбы уже о чем-то говорили с главным врачом. Источник в правоохранительных органах агентству ТАСС сказал, что версию умышленного отравления в расчет пока не берут. Собеседник агентства не исключил, что политик цитата «вчера что-то выпил и принял сам». Полиция потребовала досмотреть личные вещи Навального, в том числе багаж, — написала около часа назад в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Тем временем в аэропорту Томска полицейские опросили сотрудников кафе «Венская кофейня», где до посадки в самолёт политик пил чай. Старшая смены сказала, что клиентов было много и она не запомнила, кто его подавал Навальному, пишет издание Baza. Полиция также просматривает записи с камер наблюдения в кофейне. В больнице Омска силовиков между тем всё больше. Корреспондент портала Омск онлайн услышал, как охраннику по рации сказали, что приехали цитата «крутые полицейские с большими звёздами» и сотрудники ФСБ.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в твиттере тоже отмечает, что в больнице полиции больше чем врачей и задается вопросом, чем вызвано такое количество силовиков.