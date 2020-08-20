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НОВОСТИ

В Кремле знают о тяжелом состоянии Навального, желают ему скорейшего выздоровления

15:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль знает из СМИ о тяжелом состоянии здоровья блогера Алексея Навального, для его лечения привлечены лучшие врачи.

"Да, СМИ размещают много информации об этом, мы читаем эту информацию и знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо, в Омске привлечены лучшие врачи", - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что, по данным СМИ, омские медики "используют методы телемедицины, проводят консилиумы со специалистами в Москве". "Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Песков.

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