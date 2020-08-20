В Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль констатирует, что имеет место прямое и косвенное внешнее вмешательство в дела Белоруссии. Об этом заявил в четверг журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи", - сказал он. "И мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле", - подчеркнул Песков.