Минпросвещения РФ в 2021 году начнет реализацию проекта по патриотическому воспитанию

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения РФ планирует в 2021 году начать реализацию федерального проекта, направленного на патриотическое воспитание россиян. Об этом заявил в четверг министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ.

"Тема воспитания обозначена в указе президента о национальных целях развития до 2030 года. <...> Министерством [просвещения] по поручению президента РФ разрабатывается федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ", который начнет свою реализацию со следующего года", - сказал он.