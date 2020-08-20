Захват "Трех китов" привел к новому уголовному делу

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По факту захвата ТЦ «Три кита» в Подмосковье возбуждено «в отношении неустановленных лиц уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ» (Самоуправство). Как пишет «Лента.ру», об этом сказано в постановлении о возбуждении дела и принятии его в производство.

По данным издания, 31 июля «неустановленные лица… самовольно проникли в помещение ТК «Три кита», где угрожая применением насилия в отношении Мордковича А.В. (генеральный директор ООО «ЛаМакс», управляющей торговым центром ТЦ «Три кита»), потребовали от последнего покинуть помещение и передать печать и документы на вышеуказанный торговый комплекс». Как сообщается в постановлении, в результате «Мордковичу А.В. причинен существенный вред». Позднее СМИ сообщили, что в числе неустановленных лиц был замечен также бывший топ-менеджер ТК «Три кита» Сергей Зуев.

Борьба за торговый центр «Три кита» идет уже несколько лет. Топ-менеджер «Трех китов» Сергей Зуев, как пишет «Коммерсант», был отстранен от управления в 2006 году, после того, как он был арестован в рамках уголовного дела о контрабанде мебели из Италии и теперь пытается вернуть контроль над активом, используя решение суда первой инстанции. Примечательно, что в интервью Forbes сам Зуев не отрицал факт захвата офиса. «Формально он [Мордкович] все еще значится директором. В течение нескольких месяцев мы это исправим. Там долгая процедура», — заявил Зуев изданию.

Александр Мордкович утверждает, что захват торгового центра противоречит закону. По данным «Газеты.ру», он подал заявление в прокуратуру, в котором написал, что решение суда «еще не вступило в законную силу и не подлежало исполнению».