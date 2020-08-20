Сотрудникам прокуратуры могут запретить критиковать власть

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генпрокуратура решила запретить сотрудникам критиковать власть. Ведомство опубликовало проект приказа, в котором говорится, что прокурорам нельзя публиковать в интернете личные высказывания, суждения и оценки органов власти и их руководства.

Предлагается ввести запрет на публикацию данных, которые указывают на должностной статус прокурора. Предусмотрен запрет на размещение в интернете служебных бумаг.

Документ размещён на сайте проекта нормативных правовых актов. Говорит Москва