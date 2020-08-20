0
0
37
НОВОСТИ

Сотрудникам прокуратуры могут запретить критиковать власть

16:00 20.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генпрокуратура решила запретить сотрудникам критиковать власть. Ведомство опубликовало проект приказа, в котором говорится, что прокурорам нельзя публиковать в интернете личные высказывания, суждения и оценки органов власти и их руководства.

Предлагается ввести запрет на публикацию данных, которые указывают на должностной статус прокурора. Предусмотрен запрет на размещение в интернете служебных бумаг.

Документ размещён на сайте проекта нормативных правовых актов.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 20.08.2020
Стратегический бомбардировщик США сымитировал запуск ракет по восточному Китаю - СМИ
0
28
15:37 20.08.2020
Захват "Трех китов" привел к новому уголовному делу
0
94
15:32 20.08.2020
Минпросвещения РФ в 2021 году начнет реализацию проекта по патриотическому воспитанию
0
99
15:12 20.08.2020
В Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство - Песков
0
160
15:00 20.08.2020
В Кремле знают о тяжелом состоянии Навального, желают ему скорейшего выздоровления
0
160
14:32 20.08.2020
В больнице Омска, где в реанимации находится Алексей Навальный, работают силовики разных ведомств
0
215
14:12 20.08.2020
В изоляторе в Белоруссии остается один россиянин - посольство РФ
0
173
14:00 20.08.2020
Харрис заявила, что высокая смертность цветного населения США от COVID-19 вызвана расизмом
0
221
13:32 20.08.2020
Минобрнауки РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах
0
210
13:20 20.08.2020
Названы регионы-лидеры по доступности и качеству дошкольного образования
0
209

Возврат к списку