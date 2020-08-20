Сотрудникам прокуратуры могут запретить критиковать власть
16:00 20.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Генпрокуратура решила запретить сотрудникам критиковать власть. Ведомство опубликовало проект приказа, в котором говорится, что прокурорам нельзя публиковать в интернете личные высказывания, суждения и оценки органов власти и их руководства.
Предлагается ввести запрет на публикацию данных, которые указывают на должностной статус прокурора. Предусмотрен запрет на размещение в интернете служебных бумаг.
Документ размещён на сайте проекта нормативных правовых актов. Говорит Москва
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