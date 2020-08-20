Для получения прав автовладельцам не придется сдавать тест на алкоголизм
16:32 20.08.2020 Источник: Коммерсант.ru
Ранее нововведение вызвало резкую критику общественности и даже президента Владимира Путина из-за дороговизны тестов.
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