0
0
133
НОВОСТИ

Для получения прав автовладельцам не придется сдавать тест на алкоголизм

16:32 20.08.2020 Источник: Коммерсант.ru

Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм, выявляя в крови СDT-маркер, для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности. “Ъ” ознакомился с финальной редакцией приказа Минздрава по введению с 1 января 2021 года нового порядка получения медсправок.

Ранее нововведение вызвало резкую критику общественности и даже президента Владимира Путина из-за дороговизны тестов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 20.08.2020
В Белоруссии усилена охрана границы, особый акцент сделан на западном направлении
0
26
17:25 20.08.2020
Супруга Алексея Навального посетила его в реанимации больницы Омска
0
75
17:12 20.08.2020
ФНБ до конца года может сократиться до 7 трлн рублей
0
97
17:00 20.08.2020
В машине Ефремова сразу после ДТП находились два человека - свидетель
0
122
16:12 20.08.2020
Стратегический бомбардировщик США сымитировал запуск ракет по восточному Китаю - СМИ
0
181
16:00 20.08.2020
Сотрудникам прокуратуры могут запретить критиковать власть
0
171
15:37 20.08.2020
Захват "Трех китов" привел к новому уголовному делу
0
193
15:32 20.08.2020
Минпросвещения РФ в 2021 году начнет реализацию проекта по патриотическому воспитанию
0
195
15:12 20.08.2020
В Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство - Песков
0
253
15:00 20.08.2020
В Кремле знают о тяжелом состоянии Навального, желают ему скорейшего выздоровления
0
261

Возврат к списку