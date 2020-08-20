В машине Ефремова сразу после ДТП находились два человека - свидетель
17:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека находились в машине Михаила Ефремова сразу после автоаварии. Об этом в Пресненском суде в четверг заявил свидетель ДТП Александр Кобец, который ранее не давал показаний.
"Сразу после ДТП я подошел к машине Ефремова. Увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки", - сказал свидетель.
Кобец также подчеркнул, что лицо находившегося за рулем джипа показалось ему знакомым. "Я не знаю, где я его видел, может, по телевидению, может, в интернете", - сказал Кобец. Он отметил, что Ефремов в это время держался за горло, а на его шее был красноватый след.
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