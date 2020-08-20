ФНБ до конца года может сократиться до 7 трлн рублей
17:12 20.08.2020 Источник: Интерфакс
Коронавирус и ситуация на мировых рынках приведут к существенному снижению Фонда национального благосостояния до конца года, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"К концу года в Фонде национального благосостояния останется около 7 трлн рублей. Бюджет у нас был на начало года профицитный, сейчас он дефицитный: он составляет почти 1,5 трлн рублей", - сказал Исаев журналистам в четверг в ходе рабочей поездки в Удмуртию.
Парламентарий уточнил, что на сокращение фонда повлияли и коронавирус, и прогнозировавшаяся на это время новая волна мирового экономического кризиса, и ситуация со сделкой ОПЕК+.
Он напомнил, что в 2020 год бюджет входил с ФНБ более чем в 12 трлн рублей и были планы направлять все дополнительные средства в проекты развития.
По его словам, бюджет 2021 года в связи с этим будет корректироваться, однако приоритетом партии "Единая Россия" будет сохранение всех социальных обязательств, в том числе по пенсионному обеспечению, а также ряда нацпроектов, таких как "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Формирование комфортной городской среды", а также госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий".
НОВОСТИ
- 17:40 20.08.2020
- В Белоруссии усилена охрана границы, особый акцент сделан на западном направлении
- 17:25 20.08.2020
- Супруга Алексея Навального посетила его в реанимации больницы Омска
- 17:00 20.08.2020
- В машине Ефремова сразу после ДТП находились два человека - свидетель
- 16:32 20.08.2020
- Для получения прав автовладельцам не придется сдавать тест на алкоголизм
- 16:12 20.08.2020
- Стратегический бомбардировщик США сымитировал запуск ракет по восточному Китаю - СМИ
- 16:00 20.08.2020
- Сотрудникам прокуратуры могут запретить критиковать власть
- 15:37 20.08.2020
- Захват "Трех китов" привел к новому уголовному делу
- 15:32 20.08.2020
- Минпросвещения РФ в 2021 году начнет реализацию проекта по патриотическому воспитанию
- 15:12 20.08.2020
- В Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство - Песков
- 15:00 20.08.2020
- В Кремле знают о тяжелом состоянии Навального, желают ему скорейшего выздоровления
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать