ФНБ до конца года может сократиться до 7 трлн рублей

17:12 Источник: Интерфакс

Коронавирус и ситуация на мировых рынках приведут к существенному снижению Фонда национального благосостояния до конца года, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"К концу года в Фонде национального благосостояния останется около 7 трлн рублей. Бюджет у нас был на начало года профицитный, сейчас он дефицитный: он составляет почти 1,5 трлн рублей", - сказал Исаев журналистам в четверг в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

Парламентарий уточнил, что на сокращение фонда повлияли и коронавирус, и прогнозировавшаяся на это время новая волна мирового экономического кризиса, и ситуация со сделкой ОПЕК+.

Он напомнил, что в 2020 год бюджет входил с ФНБ более чем в 12 трлн рублей и были планы направлять все дополнительные средства в проекты развития.

По его словам, бюджет 2021 года в связи с этим будет корректироваться, однако приоритетом партии "Единая Россия" будет сохранение всех социальных обязательств, в том числе по пенсионному обеспечению, а также ряда нацпроектов, таких как "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Формирование комфортной городской среды", а также госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий".