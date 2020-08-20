Супруга Алексея Навального посетила его в реанимации больницы Омска
17:25 20.08.2020
Медики омской больницы, куда в четверг госпитализировали в тяжелом состоянии блогера Алексея Навального, разрешили прилетевшей из Москвы его супруге Юлии Навальной посетить пациента в отделении реанимации. Об этом сообщил журналистам главный врач БСМП № 1 города Омска Александр Мураховский.
"Мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена", - сказал Мураховский.
Главврач также добавил, что медики сообщили супруге всю информацию о состоянии Навального и оказываемой ему медицинской помощи. "Уже во время встречи закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии. Наши коллеги согласились с выбранной нами тактикой лечения. О результатах этой консультации мы проинформировали Юлию Борисовну", - добавил он.
В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.
Также по заключению врачей омской больницы сообщается, что Алексей Навальный находится в нетранспортабельном состоянии. Об этом сообщил юрист ФБК Иван Жданов в Twitter.
"В больнице отказывают в транспортировке Алексея. Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное", - сообщил Жданов.
В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила о том, что жена Навального Юлия была допущена в палату, но в этом было отказано его лечащему врачу.
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