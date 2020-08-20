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В Белоруссии усилена охрана границы, особый акцент сделан на западном направлении

17:40 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный пограничный комитет Белоруссии усиливает охрану госграницы, особое внимание уделяется ее западному направлению. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"В связи со сложившейся обстановкой в стране органами пограничной службы проводятся мероприятия по усилению охраны государственной границы. С учетом ситуации особый акцент сделан на ее западном направлении", - отметил представитель ведомства.

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