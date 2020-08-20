Глава РПЦ предлагает ограничить поток туристов на Соловки
18:08 20.08.2020 Источник: Интерфакс
Патриарх Кирилл призвал российские власти наделить Соловецкий архипелаг особым статусом, который ограничит его посещение туристами.
"Нужно поговорить с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков все же отличался от режима посещения любого другого места. Ведь можно это место захламить моментально. И создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить: люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте", - сказал патриарх на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.
Если не ограничить посещение Соловков туристами, то это, по словам патриарха, плохо отразится как на "физической экологии, природе", так и на "духовной экологии, культуре". Соловки, как подчеркнул патриарх, могут превратиться "в парадный дом, ну а вслед за этим уничтожатся".
Патриарх считает, что нужен такой режим, который не был бы опасен "для экологии (с большой буквы) этого замечательного места". Зачастую монастыри, которые изначально были местом уединения, становятся объектами для туризма, что, как отметил предстоятель РПЦ, "является большим испытанием для братии".
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