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Из диагноза Навального врачи исключили инсульт, инфаркт и заражение коронавирусом

18:30 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи при обследовании блогера Алексея Навального, который находится в коме в реанимации больницы Омска, исключили его заражение коронавирусом, а также инсульт и инфаркт, сообщил в четверг журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. Других подробностей о диагнозе Навального медики пока не предоставляют.

"В настоящее время, учитывая данные лабораторно- клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований, консультаций специалистов, в том числе федеральных экспертов <…>, мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму. Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данные за какие-то инфекционные поражения, в том числе ковид-инфекцию", - сказал Калиниченко.

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