В борт МКС возможно попал микрометеорит. Весь экипаж пока перешел в российский модуль

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж Международной космической станции в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса. "Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - отметили в госкорпорации.

"По данным ГОГУ РС МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - отметили в госкорпорации. Как уточнили в Роскосмосе, данная процедура "отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента Международной космической станции". Во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".

Российско-американский экипаж Международной космической станции (МКС) ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"На МКС обнаружена микроутечка атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа".