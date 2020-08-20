В борт МКС возможно попал микрометеорит. Весь экипаж пока перешел в российский модуль
19:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипаж Международной космической станции в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса. "Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - отметили в госкорпорации.
"По данным ГОГУ РС МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - отметили в госкорпорации. Как уточнили в Роскосмосе, данная процедура "отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента Международной космической станции". Во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".
Российско-американский экипаж Международной космической станции (МКС) ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"На МКС обнаружена микроутечка атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа".
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