В ФСБ России сообщили о срыве операции украинских спецслужб
18:56 20.08.2020 Источник: НГ-Online
Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.
Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины, - сообщается на сайте ФСБ России.
"Эхо Москвы" в связи с этой новость пишет, что Украинские спецслужбы отвергли сообщения о том, что ФСБ сорвала их операцию
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