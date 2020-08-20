0
0
65
НОВОСТИ

В ФСБ России сообщили о срыве операции украинских спецслужб

18:56 20.08.2020 Источник: НГ-Online

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.

Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины, - сообщается на сайте ФСБ России.

"Эхо Москвы" в связи с этой новость пишет, что Украинские спецслужбы отвергли сообщения о том, что ФСБ сорвала их операцию

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:17 20.08.2020
В ряде городов России начались акции в поддержку Навального - СМИ
0
24
19:00 20.08.2020
В борт МКС возможно попал микрометеорит. Весь экипаж пока перешел в российский модуль
0
75
18:30 20.08.2020
Из диагноза Навального врачи исключили инсульт, инфаркт и заражение коронавирусом
0
133
18:08 20.08.2020
Глава РПЦ предлагает ограничить поток туристов на Соловки
0
134
17:40 20.08.2020
В Белоруссии усилена охрана границы, особый акцент сделан на западном направлении
0
158
17:25 20.08.2020
Супруга Алексея Навального посетила его в реанимации больницы Омска
0
231
17:12 20.08.2020
ФНБ до конца года может сократиться до 7 трлн рублей
0
224
17:00 20.08.2020
В машине Ефремова сразу после ДТП находились два человека - свидетель
0
237
16:32 20.08.2020
Для получения прав автовладельцам не придется сдавать тест на алкоголизм
0
215
16:12 20.08.2020
Стратегический бомбардировщик США сымитировал запуск ракет по восточному Китаю - СМИ
0
288

Возврат к списку