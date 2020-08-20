В ФСБ России сообщили о срыве операции украинских спецслужб

18:56 Источник: НГ-Online

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.

Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины, - сообщается на сайте ФСБ России.

"Эхо Москвы" в связи с этой новость пишет, что Украинские спецслужбы отвергли сообщения о том, что ФСБ сорвала их операцию