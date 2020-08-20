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В ряде городов России начались акции в поддержку Навального - СМИ

19:17 20.08.2020 Источник: НГ-Online

В ряде городов России начались акции в поддержку Алексея Навального, который впал в кому после госпитализации в Омске, - пишет "МБХ Медиа".

В Новосибирске около 30 человек выстроились в пикетную очередь, передает корреспондент «Сибирь. МБХ медиа».

Также с одиночными пикетами вышли жители Перми и Мурманска. Пикет;проходит и у больницы, где лежит Навальный. В Санкт-Петербурге и Москве планируются одиночные пикеты.

Координатора штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину задержали в четверг во время пикета в поддержку оппозиционера.

Свое задержание "Интерфаксу" подтвердила сама Грудина. Ей вменяют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Вечером Грудина вышла на центральную площадь Мурманска с плакатом, на котором утверждалось, что Навальный был отравлен.

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