Рубль дешевеет по отношению к доллару и евро

19:50 Источник: Интерфакс

Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 73,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 62,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,68 руб./EUR1, подорожав на 91,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 75,53 копейки - до 80,11 рубля.