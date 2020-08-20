Рубль дешевеет по отношению к доллару и евро
19:50 20.08.2020 Источник: Интерфакс
Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и снижающейся нефти.
Курс доллара США составил 73,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 62,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,68 руб./EUR1, подорожав на 91,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 75,53 копейки - до 80,11 рубля.
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