Рост акцизов на топливо может привести к негативным последствиям - Минфин
20:00 20.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея с компенсацией выпадающих доходов бюджета за счет увеличения акцизов на топливо может повлечь рост цен на все товары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
"В свою очередь, идея с компенсацией выпадающих доходов за счет акцизов на топливо может привести к негативным последствиям. Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары", - говорится в сообщении.
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