Рост акцизов на топливо может привести к негативным последствиям - Минфин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея с компенсацией выпадающих доходов бюджета за счет увеличения акцизов на топливо может повлечь рост цен на все товары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"В свою очередь, идея с компенсацией выпадающих доходов за счет акцизов на топливо может привести к негативным последствиям. Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары", - говорится в сообщении.